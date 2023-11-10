Кастрюли по 100 долларов: Одесская ОВА обнаружила очередные подозрительные тендеры

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня, 10 ноября, состоялось очередное заседание рабочей группы «Прозрачность и подотчетность» вместе с представителями органов местного самоуправления, силовым блоком и общественностью. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

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«Проанализировали ряд тендеров, которые были объявлены в громадах Одесского района. В очередной раз подчеркиваем: прежде всего - помощь ВСУ! Выделение средств на сувениры, заоблачные суммы на ремонт перекрестков и закупка кастрюль по 3600 грн за единицу - НЕДОПУСТИМЫ!» - написал он.

Кипер добавил, что по всем подозрительным тендерам будут направлены письма в Государственную аудиторскую службу Украины, для дальнейшего анализа и к правоохранителям для проверки и реагирования.

Также Кипер поблагодарил общественных активистов за участие и дельные замечания.

Напомним

Недавно при Одесской ОВА по инициативе Кипера заработала рабочая группа «Прозрачность и подотчетность».

В состав рабочей группы вошли представители областных управлений СБУ, прокуратуры и Нацполиции. А еще – Бюро экономической безопасности и НАБУ.

Рабочая группа, среди прочего, осуществляет контроль за надлежащим использованием средств, выделенных из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии, анализирует информацию о закупках и тому подобное.