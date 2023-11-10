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Готовится начало работы с Украиной Французского банка развития — Зеленский

Готовится начало работы с Украиной Французского банка развития — Зеленский

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский сообщил, что готовится начало работы с Украиной Французского банка развития. Об этом он сказал в видеообращении, передает УНН.

Цитата

“Состоялся визит во Францию...первого вице-премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Проработали вопрос создания фонда по восстановлению нашей критической инфраструктуры. Готовится и начало работы с Украиной Французского банка развития”, — рассказал Зеленский.

Детали

Президент также рассказал о визите первой леди Украины во Францию.

“Елена приняла участие в открытии в Париже представительства Украинского института — учреждения, которое продвигает украинскую культуру в мире, объединяет наших людей и всех людей мира на основе культуры. Есть меморандум о сотрудничестве между Украинским институтом и университетом Сорбонна”, — сказал Зеленский.

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По его словам, также Елена приняла участие в работе конференции ЮНЕСКО — Эта организация помогает нам объединять мир ради защиты украинского культурного наследия от российских ударов’.

“Была встреча первой леди Украины и Эммануэля и Брижит Макрон. Самый высокий уровень внимания к Украине. Спасибо”, — отметил Президент.

Источник: УНН
Теги: Украина, Франциск, помощь, восстановление, Владимир Зеленский
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