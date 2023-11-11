11 ноября: Международный день энергосбережения, День холостяка

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня, 11 ноября, во многих странах мира проводятся различные мероприятия по случаю Международного дня энергосбережения, пишет УНН.

Событие возникло в 2008 году по инициативе Международной экологической сети SPARE, и к нему сразу присоединились более 20-ти стран мира.

В этот день проводятся различные мероприятия, целью которых является в очередной раз напомнить человечеству, что Экономия электрической энергии положительно влияет на состояние окружающей среды и позволяет снизить денежные потери.

11 ноября отмечается День холостяка. Событие возникло в Китае, ведь жители этой страны считают, что четыре единички являются символом одиноких людей. А также, что именно 11 ноября является одним из лучших дней для знакомств, начала серьезных и долговременных отношений.

Еще одно событие, которое пришло к нам из Поднебесной и частично связано с Днем холостяка — неофициальный День шопинга.

В 2009 году по случаю Дня холостяка китайская компания “Alibaba Group” сделала распродажу с скидками в 50%. Акция имела огромный успех и стала традиционной.

С 1919 года по инициативе английского короля Георга V 11 ноября отмечается День памяти погибших в Первой мировой войне.

Именно 11 ноября в Компьенском лесу Германия подписала документ о капитуляции перед странами Антанты. В тот же день в 11 часов утра официально были прекращены боевые действия.

По различным оценкам, во время Первой мировой войны погибло около 10-ти миллионов военнослужащих, и около 10-ти миллионов мирного населения.

С Днем памяти погибших в Первой мировой войне связан День оригами, который был основан в Японии в 1980 году как символ того, что искусство и мир лучше войны.

Оригами —японское искусство складывания фигурок из бумаги без помощи ножниц и клея. Различают простое оригами, модульное оригами, складывание по паттерну, мокрое складывание.

Оригами появилось в Китае, но развитие получило в Японии и благодаря ей стало известным в всем мире.

Само название “оригами” придумала американка Лилиан Опергеймер в 60-х годах прошлого века.

По церковному календарю сегодня День памяти Феодора Студита.

Мужчина жил в Константинополе, изучал Священное писание, писал произведения на религиозную тематику и был решительным противником иконоборцев.

Феодор принял монашеский постриг и впоследствии стал игуменом Студитского монастыря, для которого написал очень строгий устав.

Предчувствуя свою смерть, Феодор собрал всех своих учеников и завещал им оберегать и почитать святые иконы.

Именины 11 ноября празднуют Федор, Евгений, Максим.