Зеленский принял верительные грамоты от новых послов Турции, Чехии и Люксембурга

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенных послов Турции, Чехии и Люксембурга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.

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«Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенного Посла Турецкой Республики Мустафы Левента Бильгена, Посла Чешской Республики Радека Пеха, Посла Великого Герцогства Люксембург Рональда Дофинга, которые начали свою работу в нашей стране», - говорится в сообщении.

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Сообщается, что торжественная церемония традиционно состоялась на территории Национального заповедника «София Киевская» в столице.

Во время разговора с Мустафой Левентом Бильгеном Президент Украины поздравил дружественный турецкий народ со знаменательной датой – 100-летием провозглашения Турецкой Республики и пожелал дальнейшего развития и процветания.

Также было высоко оценено активное участие Турции во встречах по Формуле мира на уровне советников по вопросам национальной безопасности, а также ее готовность возглавить реализацию пункта Формулы по продовольственной безопасности.

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Отдельно были обсуждены будущие совместные шаги по обеспечению работы «зерновых коридоров», реализацию глобальной гуманитарной инициативы «Зерно из Украины» и приоритетные направления украинско-турецкого взаимодействия в сфере безопасности. Глава государства отметил важную позицию Турции по дальнейшему продвижению евроатлантических стремлений Украины.

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Во время общения Зеленского с послом Чехии состоялся обмен мнениями о взаимодействии двух государств в оборонной сфере с учетом приоритетных потребностей украинских защитников, а также усиления сотрудничества в сфере ОПК.

«Отдельное внимание было уделено вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины и важности поддержки Чехией продвижения нашей страны на пути к ЕС и НАТО. Владимир Зеленский положительно оценил активную позицию Чехии по восстановлению Украины», - отмечается в сообщении.

Во время разговора с Рональдом Дофингом Президент отметил необходимость разработки механизма, который позволит использовать замороженные Люксембургом российские активы для восстановления Украины.