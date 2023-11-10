Количество украинских беженцев в ЕС растет — Евростат

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Количество людей, прибывающих в ЕС из Украины несколько возрастает. Согласно новым статистическим данным, в ЕС находится более 4 миллионов человек из Украины, имеющих статус временной защиты, их количество за последнее время немного выросло. Об этом сообщает УНН со ссылкой на исследование Европейского статистического бюро Евростат.

Детали

Согласно последним имеющимся данным, на конец сентября в ЕС находились почти 4,2 миллиона человек с соответствующим статусом.

По сравнению с концом августа 2023 года количество украинских получателей временной защиты в ЕС выросло на 31 920 (+0,8%).

Если рассматривать соотношение количества принятых лиц с численностью населения каждой страны ЕС, статистическое бюро отмечает следующие цифры:

Больше всего перемещенных лиц приняла Чехия — в этой стране на 1000 граждан приходится 33,1 беженцев. Далее следуют Эстония (26,2), Польша (26,1), Болгария (25,8) и Литва (25,5).

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Основными странами ЕС, которые принимают бенефициаров временной защиты из Украины, остаются Германия (1 194 900 человек; 28,3% от общего количества), Польша (958 655; 23,1%) и Чехия (357 960; 8,8%).

Наибольший абсолютный прирост за предыдущий статистический месяц наблюдался в Германии (+19 205; +1,6%), Нидерландах (+3 685; +2,8%) и Ирландии (+2 875; 3,2%).

С другой стороны, количество лиц, находящихся под временной защитой, уменьшилось в пяти странах: Чехия (-7 125; −2%), Франция (-2 155; −3,2%), Польша (-1 895, −0,2%), Словения (-405; −4,6%) и Люксембург (-10; −0,2%).

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Напомним

Правящая коалиция канцлера Германии Олафа Шольца согласилась помочь облегчить нагрузку региональных и местных администраций, которые пытаются справиться с растущим числом беженцев и других мигрантов.

Недавно Литва приняла решение выделить Украине 2 млн евро на поддержку инклюзивности и социальные проекты. Деньги до конца 2023 года будут перечислены в фонд Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который поддерживает инклюзивность, и в Украинский фонд солидарности Банка развития Совета Европы, который поддерживает проекты социального назначения.