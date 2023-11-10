В Украине усовершенствовали механизм поддержки пленных и членов их семей
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Кабинет министров Украины усовершенствовал механизм поддержки пленных и членов их семей. В частности, предусматривается уточнение круга лиц, которые считаются членами семьи пленного. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.
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«Кабинет Министров усовершенствовал механизм поддержки пленных и членов их семей. Принят соответствующий проект Постановления, который был разработан Минреинтеграции по поручению Премьер-министра», - говорится в сообщении.
Детали
Этим документом предусмотрено:
• совершенствование механизмов осуществления выплат государственной денежной помощи лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членам их семей;
• уточнение круга лиц, которые считаются членами семьи и пленного;
• усовершенствование возмещения расходов на юридическую помощь лицам, в отношении которых установлен факт плена;
• обеспечение реализации права на денежную помощь за период пребывания в плену лицам, в отношении которых факт плена был установлен до вступления в силу Закона № 2010-ІХ;
• введение возможности получения государственной денежной помощи для политзаключенных и их семей через уполномоченных лиц;
• уточнение некоторых аспектов внесения информации в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы.
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«Соответствующие изменения вносятся в постановления КМУ от 18 апреля 2018 года № 328 и от 15 ноября 2022 года № 1281. Принятие этого решения будет способствовать реализации государственной политики по правовой и социальной защите освобожденных из плена, а также семей военнопленных, гражданских заложников и политзаключенных», - отмечается в сообщении.