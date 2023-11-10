Канада объявила новые санкции против россии за пропаганду и дезинформацию

КИЕВ. 10 ноября. УНН. За распространение российской пропаганды и дезинформации Канада ввела санкции против девяти физических и шести юридических лиц из россии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Канады, передает УНН.

Детали

В санкционный список попали бывший глава МИД россии Игорь Иванов, шестеро российских историков и политологов, советник Шойгу Андрей Ильницкий и жена беглого молдавского олигарха Илана Шора Сара Шор (известная как певица Жасмин).

Вместе с тем Канада также ввела санкции против организаций, распространяющих дезинформацию. Среди них — аналитический “Центр социально-консервативной политики”, Институт государства и права российской академии наук, кремлевская организация по продвижению россии Russia Beyond, а также газеты “Известия”, “Парламентская газета” и российский канал РЕН-ТВ.

Дополнение

В МИД Канады подчеркнули, организации, попавшие в санкционный список — это часть сети, занимающейся распространением ложных нарративов и пропаганды под видом экспертного мнения с целью легитимизации неоправданного нарушения россией суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Напомним

С 2014 года Канада ввела санкции против более 2700 физических и юридических лиц в россии, беларуси, Украине и Молдове, причастных к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила о введении санкций против девяти молдавских граждан и шести местных телеканалов, которые связаны с россией.