Ермак встретился с послом США: обсудили текущую ситуацию с безопасностью

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк - обсудили текущую ситуацию с безопасностью, передает УНН.

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«Встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк. Обсудили текущую ситуацию с безопасностью», - сообщил Ермак.

Он выразил благодарность Бриджит Бринк за ее личный вклад в поддержку Украины, за содействие конструктивной и эффективной работе с Конгрессом США и за позитивные сигналы, озвученные на брифинге.

Дополнение

Украина и США договорились о конференции по совместному производству вооружения.