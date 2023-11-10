Новости: Политика
10 ноября 2023, 21:18 • Анна Мурашко • 9480
Ермак встретился с послом США: обсудили текущую ситуацию с безопасностью
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк - обсудили текущую ситуацию с безопасностью, передает УНН.
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«Встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк. Обсудили текущую ситуацию с безопасностью», - сообщил Ермак.
Он выразил благодарность Бриджит Бринк за ее личный вклад в поддержку Украины, за содействие конструктивной и эффективной работе с Конгрессом США и за позитивные сигналы, озвученные на брифинге.
Дополнение
Украина и США договорились о конференции по совместному производству вооружения.
Источник: УНН
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