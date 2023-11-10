Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,04 0,0000  EUR: 38,52 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
9480

Ермак встретился с послом США: обсудили текущую ситуацию с безопасностью

Ермак встретился с послом США: обсудили текущую ситуацию с безопасностью

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк - обсудили текущую ситуацию с безопасностью, передает УНН.

Цитата

«Встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Бриджит Бринк. Обсудили текущую ситуацию с безопасностью», - сообщил Ермак.

Он выразил благодарность Бриджит Бринк за ее личный вклад в поддержку Украины, за содействие конструктивной и эффективной работе с Конгрессом США и за позитивные сигналы, озвученные на брифинге.

Дополнение

Украина и США договорились о конференции по совместному производству вооружения.

Источник: УНН
Теги: США, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.