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В ряде областей Украины звучат сирены: зафиксировано движение "Shahed"

В ряде областей Украины звучат сирены: зафиксировано движение "Shahed"

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Воздушных силах Украины зафиксировали движение ударных БпЛА "Shahed" - в ряде областей Украины раздается воздушная тревога, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Воздушных силах, вражеский БпЛА типа "Shahed" на границе Днепропетровской и Харьковской областей.

Кроме того, зафиксировано движение ударных БпЛА из Харьковской области в направлении Полтавщины; из Херсонской области в направлении Николаевской области; в северо-западном направлении. 

Также в Воздушных силах предупредили, что в Кировоградской области - угроза применения ударных БПЛА.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война
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