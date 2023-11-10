В ряде областей Украины звучат сирены: зафиксировано движение "Shahed"

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Воздушных силах Украины зафиксировали движение ударных БпЛА "Shahed" - в ряде областей Украины раздается воздушная тревога, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Воздушных силах, вражеский БпЛА типа "Shahed" на границе Днепропетровской и Харьковской областей.

Кроме того, зафиксировано движение ударных БпЛА из Харьковской области в направлении Полтавщины; из Херсонской области в направлении Николаевской области; в северо-западном направлении.

Также в Воздушных силах предупредили, что в Кировоградской области - угроза применения ударных БПЛА.