Кабмин одобрил законопроект о ратификации соглашения между Украиной и Кореей по льготным кредитам

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Кабинет министров Украины одобрил законопроект о ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Кореи относительно кредитов от Фонда экономического развития и сотрудничества. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, передает УНН.

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“Одобрен проект Закона “О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Республики Корея относительно кредитов от Фонда экономического развития и сотрудничества”, — написал Мельничук в Telegram.

Детали

Мельничук сообщил, что законопроектом предлагается ратифицировать Соглашение между Правительством Украины и Правительством Республики Корея относительно кредитов от Фонда экономического развития и сотрудничества, совершенное 13.09.2023 в Киеве.

“Ратификация Соглашения будет способствовать экономическому сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Республики Корея путем предоставления Правительством Республики Корея льготных кредитов от Фонда экономического развития и сотрудничества для реализации проектов”, — рассказал Мельничук.

Напомним

В сентябре 2023 года Украина и Корея заключили соглашение относительно кредитов от Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF).