Есть два попадания, известно о трех пострадавших: Кипер рассказал о последствиях вечерней атаки рф на Одесскую область

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В результате вечерней атаки рф пострадали три человека. Есть два попадания в Одесском районе. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

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«Во время вечерних воздушных тревог имеем два попадания в Одесском районе.

На данный момент известно о трех пострадавших. 96-летнюю женщину достали из-под завалов в дачном кооперативе. Она госпитализирована в больницу. Состояние стабильное, медики оказывают всю необходимую помощь.

Также двое пожилых людей (72 и 73 лет) получили легкие травмы, им оказана помощь на месте», - проинформировал Кипер.

Глава ОВА пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.