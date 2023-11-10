В Украине индексацию пенсий планируют провести в марте

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В марте в Украине планируют провести индексацию пенсий. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

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«Социальные расходы бюджета (на 2024 год - ред.) составят 470 млрд грн. Это на 25 млрд грн больше, чем в этом году. В марте планируем провести индексацию пенсий», - сообщил Шмыгаль.

Он сообщил, что увеличивают размер программы субсидий.

«В следующем году выделяем на это 50 млрд грн, что на 12 млрд грн больше, чем в этом году. Увеличиваем программу поддержки малообеспеченных семей. Почти вдвое увеличиваем расходы на социальную защиту лиц с инвалидностью», - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что впервые выделяется 1 млрд грн на развитие социальных услуг.

«Это укладывается в нашу реформу социального перехода, когда государство формирует способность людей самим себя обеспечивать», - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

Шмыгаль сообщал, что в принятом Верховной Радой Государственном бюджете на 2024 год заложена индексация пенсий, а также рост минимальной зарплаты.