Галущенко обсудил с министром торговли США развитие украинского энергосектора

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Глава Минэнерго Герман Галущенко обсудил с министром торговли США Джином Раймондо украинско-американское сотрудничество в энергетике и направления для привлечения будущих инвестиций в развитие украинского энергосектора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минэнерго.

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“Максимальное содействие в реализации новых проектов в украинской энергетике. В этом заверила министр торговли США Джина Раймондо главу Минэнерго Германа Галущенко во время встречи в Вашингтоне. Стороны обсудили украинско-американское сотрудничество в энергетике и направления для привлечения будущих инвестиций в развитие украинского энергосектора”, — говорится в сообщении.

Детали

Глава Минэнерго ознакомил коллегу с успешными проектами сотрудничества, которые Украине и американским партнерам удалось реализовать после полномасштабного российского вторжения.

“Одним из самых ярких примеров такого сотрудничества является изготовление американской компанией Westinghouse с привлечением украинских специалистов нового вида ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440. Эта разработка позволяет избавиться от зависимости от российских ядерных технологий не только Украине, но и многим европейским странам, которые используют реакторы такого типа”, — отметил министр и добавил, что в Украине также ведется работа над изготовлением элементов ядерного топлива.

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Галущенко напомнил, что в сотрудничестве с компанией Holtec в Украине удалось построить уникальное Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива и экономить около 200 млн долларов в год, ведь раньше отработанное топливо вывозилось в Россию.

“Для нас это вопрос национальной безопасности”, — отметил министр.

Также он напомнил о договоренностях с рядом ведущих американских компаний о развертывании в Украине технологии малых модульных реакторов и даже отдельных запчастей для них. Внедрение этих новейших технологий поможет заместить углеродную генерацию и обеспечить балансировку энергосистемы.

Кроме этого, во время нынешнего визита делегации Минэнерго в США был заключен меморандум с Ассоциацией топливных элементов и водородной энергетики США о сотрудничестве в водородной отрасли. Вскоре украинские специалисты поедут в США для учений и обмена опытом в области водородных технологий.

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“Наше партнерство в энергетике имеет чрезвычайные возможности для расширения и углубления. Мы рассматриваем кластерный подход с учетом вопросов безопасности. Это не только атомная отрасль и ВИЭ и водородные технологии, но и газовая сфера, создание производственных мощностей для изготовления энергооборудования. Не надо ждать завершения войны, соответствующие проекты должны начинать уже сейчас. Это возможность для создания новых рабочих мест, как в США, так и в Украине”, — подчеркнул он.

Во время встречи обсуждались особенности создания условий для привлечения американского бизнеса для деятельности в Украине, в частности аспект безопасности.