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Помогут во внедрении реформ и борьбе с коррупцией: Литва готова предоставить Украине советников

Помогут во внедрении реформ и борьбе с коррупцией: Литва готова предоставить Украине советников

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Литва готова предоставить Украине советников, которые помогут во внедрении реформ и борьбе с коррупцией. Об этом рассказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас во время встречи с министром обороны Рустемом Умеровым в Киеве, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

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“Нам важен опыт литовских специалистов по созданию закупочных агентств — вооружения и нелетальной продукции. Над полноценным запуском таких агентств сейчас работает команда Министерства обороны”, – отметил Рустем Умеров.

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Министр обороны Украины также выразил благодарность литовскому министру за готовность поддержать Украину и помочь специалистами и экспертизой.

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Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина, Литва
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