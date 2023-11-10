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Уже на боевом дежурстве: Умеров о переданных Литвой ЗРК NASAMS

Уже на боевом дежурстве: Умеров о переданных Литвой ЗРК NASAMS

КИЕВ. 10 ноября. УНН. ЗРК NASAMS, переданные Украине Литвой, уже на боевом дежурстве у наших военных. Об этом рассказал министр обороны Украины во время встречи с министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом, передает УНН со ссылкой на Минобороны.

Цитата

«Поблагодарил лично министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, который находится с визитом в Киеве. Посетили с моим коллегой пункт управления дивизиона Воздушного командования «Центр» Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины», – отметил Рустем Умеров.

Детали

Министр обороны Украины также сообщил, что пригласил оборонные компании Литвы к сотрудничеству по совместному производству вооружения и боеприпасов в Украине.

Умеров выразил благодарность Министру Арвидасу Анушаускасу и всему литовскому народу за беспрецедентную поддержку Украины в борьбе с российским агрессором.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Литва
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