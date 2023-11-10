Во Франции суд отклонил апелляцию на экстрадицию Жеваго. В Офисе генпрокурора отреагировали

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Французский суд отклонил апелляцию украинского правительства и постановил, что украинский миллиардер Константин Жеваго не должен быть экстрадирован по обвинениям в растрате, передает УНН со ссылкой на Reuters.

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В Офисе генпрокурора подтвердили информацию об отказе в экстрадиции Жеваго.

"... суд кассационной инстанции оставил в силе решение Апелляционного суда Шамбери об отказе в удовлетворении запроса о выдаче Украине бывшего народного депутата, который находится на территории Французской Республики", - говорится в сообщении.

Детали

По данным Офиса, решение Апелляционного суда Шамбери было обосновано тем, что Украина, находясь в состоянии войны, была вынуждена отступить от выполнения обязанностей по международным договорам, в том числе в части права на справедливое судебное разбирательство и права на защиту, и не может, по мнению суда, гарантировать, что лицо предстанет перед судом, который обеспечивает основные процессуальные гарантии и право на защиту, которых придерживается Французская Республика.

"В то же время в отношении этого лица детективами НАБУ при процессуальном руководстве САП осуществляется еще одно расследование — по подозрению в предоставлении неправомерной выгоды Председателю и судьям Верховного Суда Украины (ч. 4 ст. 369 УКУ). 28 июля 2023 года французская сторона вручила фигуранту сообщение о подозрении в этом производстве.

Украинские следователи и прокуроры продолжают взаимодействовать с компетентными органами Франции в рамках международно-правового сотрудничества", - добавили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, по запросу Офиса Генерального прокурора 27 декабря 2022 года на территории Французской Республики задержали известного бизнесмена и бывшего народного депутата Украины Константина Жеваго. Офис Генпрокурора совместно с Государственным бюро расследований безотлагательно направил запрос об экстрадиции этого лица в Украину и предоставил французским коллегам все необходимые документы для выдачи подозреваемого украинской стороне.