Метеопрогноз на выходные: дождь и мокрый снег

КИЕВ. 10 ноября. УНН. На выходные через Украину пройдет циклон, поэтому по всей территории страны обещают дожди, а в Карпатах мокрый снег. Энергетики и спасатели готовятся дежурить на случай необходимости устранить последствия непогоды. На украино-румынской границе приход циклона уже почувствовали. Там выпал снег, и снизилась до −3 градусов температура воздуха. Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает УНН.

Цитата

“На горных участках украинско-румынской границы пограничники фиксируют значительное ухудшение погодных условий: выпал снег и температура воздуха опустилась до −3 градусов. Призываем „незаконных туристов“ не рисковать собственной жизнью и не нарушать государственную границу”, — предостерегли пограничники.

Детали

По данным Укргидрометцентра в Украине на выходные (11 — 12 ноября) ожидаем следующую погоду:

Суббота: Повсюду, кроме востока, небольшие и умеренные дожди, а в южных областях возможны грозы;

Воскресенье: Умеренные — в северных, центральных, а в южных областях значительные дожди:

В Карпатах ожидают значительный мокрый снег;

Температура в субботу и воскресенье будет +/- одинаковая: ночью 2-8° тепла, днем 7-12°, в южной части Украины немного теплее: ночью 9-14°, днем 13-18°.

На понедельник обещают, что погода улучшится, ведь из Украины уйдет циклон. На большей территории нашей страны с началом новой недели перестанет дождевать. Однако, станет ощутимо прохладнее: температура ночью 0-7° тепла, днем на севере страны 3-8°, на остальной территории 6-11°, на юге до 14°.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На выходных на Киевщине прогнозируют шквальный ветер и дождь

Дополнительно

Энергетики ДТЭК переведены в усиленный режим в Киеве, Киевской и Одесской областях.

“Мы переходим в усиленный режим работы, чтобы ликвидировать последствия аварий, в случае их возникновения. Сложные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыва проводов. Не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередач”, — сообщили в пресс-службе ДТЭК,

Напомним

В минувшие выходные в Украине тоже было дождливо, но тепло. Средняя температура достигала 20-23° тепла.