Евродипломаты назвали позицию Венгрии по Украине "русской матрешкой"

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Брюсселе европейские высокопоставленные дипломаты раздражены тем, что позиция Венгрии в отношении Украины постоянно меняется. В частности – в вопросе разблокирования 500 миллионов евро, которые лежат в Европейском фонде мира для вооружения Украины. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода, передает УНН.

Цитата

«Венгерская позиция – как эта русская матрешка. Когда вы открываете одну куклу, внутри еще одна, а там еще другая, и так без конца», – сказал один из высокопоставленных дипломатов в ЕС.

Детали

Отмечается, что министры обороны Евросоюза будет пытаться в очередной раз высвободить 500 миллионов евро для Украины во время встречи в Брюсселе 14 ноября.

«Честно говоря, я бы не решился предсказать, что во время этого заседания во вторник произойдет прорыв. Мы знаем, что банк исключен из списка – таким было желание Венгрии с самого начала. Но все-таки как-то венгры не считают нужным окончательно снять ту блокаду, которую они установили в отношении этого очень важного транша», – сказал дипломат, имея в виду внесенный в мае 2023 года Украиной в перечень международных спонсоров войны OTP Bank.

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В сентябре Украина исключила банк из «черного списка» компаний, которые продолжают работать в России, но Будапешт потребовал юридических гарантий, что это решение постоянное и банк не вернут в подсанкционный список.

Дополнение

Другой дипломат, рассказывая о подготовке к декабрьскому саммиту лидеров 27 стран-членов Евросоюза, на котором планируют принять решение о начале переговоров о членстве в ЕС с Украиной, отметил, что в вопросе членства в ЕС Венгрия выдвигает требования по изменению образовательных законов для национальных меньшинств в Украине.

Принять закон, который учтет последние рекомендации Венецианской комиссии от июня и октября 2023 года, связанные с национальными меньшинствами и требованиями относительно государственного языка в медиа и образовании – одна из рекомендаций, которую Еврокомиссия внесла в свой отчет о готовности Украины начать переговоры о вступлении.

«Их официальная позиция, по крайней мере, на данном этапе: если не будет определенного прогресса, как они это назвали, в вопросе меньшинств до середины декабря, тогда они не будут готовы выполнять рекомендации Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении следующей весной», – сказал дипломат и подчеркнул, что требование разблокировать средства из европейских фондов во время таких дискуссий Венгрия не выдвигает.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью государственному радио также отрицал, что противодействие Венгрии переговорам о членстве Украины в ЕС связано с европейскими средствами, и в очередной раз заявил, что не поддерживает начало переговоров, учитывая войну в Украине.

Ранее Виктор Орбан обосновывал свое сопротивление членству Украины неопределенностью границ и численности населения страны, а также отсутствием понимания, в частности, как будут перераспределены средства Евросоюза в связи с присоединением такого большого государства и как это повлияет на европейских фермеров.