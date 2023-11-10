Атака на Одесскую область: россияне нанесли удар сверхзвуковым "Ониксом"

КИЕВ.10 ноября. УНН. Вечером россияне атаковали Одесскую область ракетами. По дачному кооперативу захватчики нанесли удар ракетой воздушного базирования, а в припортовую инфраструктуру попали предположительно, сверхзвуковым “Ониксом”. Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны Юга, передает УНН.

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“Враг атаковал Одесскую область коварно и дерзко. Страна-террористка в очередной раз продемонстрировала свои истинные намерения — уничтожать Украину и украинцев. Дважды ударили ракеты по Одесскому району. ... В припортовую инфраструктуру попали предположительно, сверхзвуковым „Ониксом“”, — сообщили в ОК “Юг”.

Детали

Отмечается, что из-за удара по припортовой инфраструктуре люди не пострадали. Масштабы разрушений еще уточняются.

Относительно удара по дачному кооперативу в Одесском районе, то известно, что российская авиация атаковала одесситов с самолетов тактической авиации. Они выпустили ракеты из акватории Черного моря.

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Напомним

Ранее глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в регионе было два попадания в Одесском районе. Пострадали трое гражданских. Пожилую женщину, спасатели извлекли из-под завалов частного дома. Сейчас она госпитализирована. Еще двое пожилых мужчин получили легкие ранения. Медики оказали им помощь на месте.