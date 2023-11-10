В Украине начали работать новые послы ЮАР, Бангладеш и Гвинеи

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенного посла Южно-Африканской Республики Шуейба Касу, посла Народной Республики Бангладеш Султаны Лайлы Хоссейн и посла Республики Гвинея Умара Канде. Об этом сообщили в офисе главы государства, передает УНН.

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Церемония состоялась на территории Национального заповедника «София Киевская».

Приветствуя посла Южно-Африканской Республики с началом дипломатической миссии в Украине, Владимир Зеленский выразил благодарность за поддержку со стороны ЮАР Украинской формулы мира. Отметил активизацию двусторонних контактов на высшем уровне и выразил убеждение в продолжении продуктивного диалога и дальнейшем взаимодействии со странами Африканского континента. Пригласил ЮАР присоединиться к инициативе «Зерно из Украины» и принять участие во втором саммите этой гуманитарной программы, который вскоре состоится в Украине.

Приветствуя посла Бангладеш с началом работы в Украине, Зеленский отметил важность поддержки со стороны Бангладеш украинских инициатив, направленных на восстановление справедливого и устойчивого мира. Султана Лайла Хоссейн поблагодарила за помощь украинской власти в эвакуации граждан Бангладеш в начале полномасштабного вторжения РФ. Обсудили перспективы налаживания сотрудничества в торгово-экономической сфере, в частности по поставкам украинской агропродукции в Бангладеш.

Во время разговора с послом Гвинеи Умаром Канде Зеленский отметил, что Украина и Гвинея имеют значительный потенциал сотрудничества в экономическом направлении. Владимир Зеленский отметил заинтересованность Украины в расширении представленности украинского бизнеса в Гвинее, а также дипломатического присутствия нашего государства на Африканском континенте.

Глава государства отметил, что присутствие Украины в Африке остается одним из приоритетных для украинской дипломатии.

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