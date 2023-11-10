В Киевской области прогремели взрывы, работает ПВО

КИЕВ. 10 ноября. УНН. На Киевщине слышны взрывы, работает ПВО. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации, передает УНН.

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«На подступах к столице работают силы противовоздушной обороны!», — сообщил начальник КГВА Сергей Попко

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До этого в Воздушных силах сообщили, что в Киеве и области есть угроза беспилотников.

В столичном регионе и еще ряде областей Украины объявлена воздушная тревога.

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