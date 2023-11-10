Глава Полтавской ОВА отреагировал на заявление НАПК об административном правонарушении

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин отреагировал на сообщение Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Свой комментарий на ситуацию он изложил письменно в своем паблике в телеграм, передает УНН.

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“Уверенно заявляю, что признаки коррупционного правонарушения в моих действиях как государственного служащего отсутствуют. Я всегда придерживаюсь требований действующего законодательства. Заявления НАПК считаю абсолютно безосновательными и требующими опровержения с их стороны. Подчеркиваю, что никаких протоколов НАПК не составлено, потому что такие документы составляются только по факту соответствующего нарушения. Мною таких нарушений совершено не было”, — написал Пронин.

Детали

Отметим, что в заявлении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции значилось, что Пронина ждут для ознакомления с протоколом об административных правонарушениях, предусмотренных ч.1-2 ст. 172-7 КУоАП. В ведомстве его даже расшифровали: несообщение о реальном конфликте интересов, совершение действий или принятия решений в условиях реального конфликта интересов.

Пронин должен явиться в НАПК 16 или 17 ноября 2023 года на 11:00. В противном случае на него составят протокол об административном правонарушении с отметкой об отказе Филиппа Пронина его подписать.

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Напомним

НАПК вызвало главу Полтавской ОГА Филиппа Пронина для ознакомления с протоколом об административных правонарушениях из-за игнорирования прошлых приглашений. Об этом УНН писал ранее со ссылкой на НАПК.