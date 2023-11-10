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Ермак обсудил участие Украины в саммите Африканского Союза с советником президента ЮАР

Ермак обсудил участие Украины в саммите Африканского Союза с советником президента ЮАР

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником главы Южно-Африканской Республики по вопросам национальной безопасности Сидни Муфамади. Об этом сообщили в Офисе главы государства, передает УНН.

Детали

Стороны обсудили подготовку к следующей встрече советников по вопросам национальной безопасности по восстановлению устойчивого и справедливого мира на основе Украинской формулы мира.

Андрей Ермак отметил, что Украина заинтересована в участии в следующем саммите Африканского Союза, который состоится в феврале 2024 года в Эфиопии.

Руководитель Офиса Главы государства выразил надежду, что новоназначенный Посол ЮАР в Украине, который сегодня вручил верительные грамоты Президенту Владимиру Зеленскому, будет так же активно, как и его предшественник, привлечен к работе над реализацией Украинской формулы мира.

Цитата

«Ценю вашу личную поддержку в привлечении африканских стран к продвижению Украинской формулы мира. Мы ценим присоединение Южно-Африканской Республики к нескольким рабочим группам по Формуле мира. Спасибо за готовность присоединиться к рабочей группе № 9 – по предотвращению эскалации и повторения агрессии», – отметил он.

Андрей Ермак еще раз поблагодарил Сидни Муфамади за активное участие во всех встречах на уровне советников по вопросам национальной безопасности, которые состоялись в Дании, Саудовской Аравии и недавно на Мальте.

Также отметил регулярный диалог с Сидни Муфамади – предыдущий разговор с ним состоялся неделю назад.

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Источник: УНН
Теги: Африка, Андрей Ермак
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