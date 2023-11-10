Вечерняя атака на Харьковщину: россияне били из танков и БПЛА

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Российские военные нанесли удары из танка по поселку Казачья Лопань, что на Харьковщине. А ближе к полуночи атаковали область ударными-дронами типа “шахед”. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на данные главы ОВА региона и председателя Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко.

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“Российские оккупанты ударили по Казачьей Лопани. В результате обстрелов в поселке начался пожар, данные о разрушениях и пострадавших уточняются. Связь уже частично восстановлена, профильные службы работают на месте", – написал Задоренко.

Детали

В результате обстрелов в поселке вспыхнул пожар Информация о разрушениях и пострадавших еще уточняется. На месте работают все соответствующие службы. Задоренко отметил, что в районе не было связи, но ее уже частично восстановили.

По информации местных СМИ российские захватчики били по Казачьей Лопани из танка.

Дополнительно

Поздно вечером россияне снова атаковали регион “шахедами”. Глава ОВА Олег Синегубов отметил результативную работу сил ПВО еще до отбоя тревоги.

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Напомним

Накануне вечером подвергся вражескому обстрелу Купянск в Харьковской области. По данным Олега Синегубова город атаковали из РСЗО “Ураган”. Из-за чего там повреждены три частных дома, гараж.