Совет Украина - НАТО в Брюсселе обсудил, как помешать зимним атакам россии на энергоинфраструктуру

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось заседание Совета Украина - НАТО, созванное по инициативе украинской стороны. Основная тема - энергетическая безопасность и защита критической энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Заседание состоялось под председательством заместителя Генерального секретаря Мирчи Джоане. Среди участников - заместитель министра энергетики Украины Фарид Сафаров, заместитель председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Александра Потий, заместитель начальника штаба Воздушных сил Украины Геннадий Шелудько.

Заместитель генсека НАТО высоко оценил Украину за ее устойчивость к российским атакам и за быстрое и инновационное восстановление электросетей. Союзники отметили, что ни при каких обстоятельствах очередная попытка россии использовать зиму как оружие не должна стать успешной и заверили в готовности предоставить Украине необходимую для этого помощь.

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«россия ежедневно атаковала нашу энергетическую инфраструктуру в течение всего отопительного сезона в прошлом году. Чтобы ее восстановить и подготовить к зиме, мы проводим самую масштабную ремонтную кампанию. Но враг будет продолжать атаки. Лучшей защитой для наших энергообъектов являются средства противовоздушной обороны, и мы благодарим союзников за готовность помочь в этом направлении», - прокомментировал заседание министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Напомним

Совет Украина - НАТО является совместным органом, где члены Альянса и Украина собираются для консультаций в кризисных ситуациях и совместного принятия решений. Этот орган был создан по результатам саммита НАТО, который состоялся в июле 2023 года в Вильнюсе при участии Президента Украины Владимира Зеленского.

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