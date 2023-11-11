Армейцы рф атаковали Никопольщину: есть пострадавшие и разрушения

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Армейцы рф атаковали дронами и артиллерией Никопольский район, что на Днепропетровщине. Из-за этих атак один человек погиб, и еще один получил ранения. Кроме того, вражеские снаряды изуродовали дома и инфраструктурные’объекты в нескольких громадах района. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Цитата

“В течение дня враг атаковал Никопольщину дронами и артиллерией. Бил по районному центру, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах. Российские нелюди убили женщину. Пострадавший мужчина остается в больнице. Он в состоянии средней тяжести”, — рассказал о жертвах вражеских обстрелов Лысак.

Детали

По данным Лысака в районе из-за п’пятничных российских атак повреждены инфраструктурный и религиозный об’екты, а также транспортное предприятие. Кроме того, изуродованы более десятка частных домов, и две гражданские машины. Полностью уничтожена одна хозяйственная постройка, и еще 7 — побиты.

Досталось из-за обстрелов и коммуникационным сетям. Согласно информации главы ОВА в районе разбиты газопровод и линии электропередач.

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Напомним

Ранее УНН сообщал, что жертвами рашистов стали жители самого Никополя. Город попал под обстрел после обеда. В частности, глава ОВА Сергей Лысак рассказал, что российские войска атаковали Никополь двумя дронами-камикадзе.