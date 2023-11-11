Новый ядерный бомбардировщик-невидимка США B-21 Raider совершил первый полет

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Американский бомбардировщик B-21 Raider в форме летающего крыла совершил свой первый полет. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По словам очевидца, самолет вылетел в 6:51. Около трех десятков авиационных энтузиастов и фотографов-любителей собрались вокруг завода в пятницу, надеясь увидеть бомбардировщик в небе.

B-21, который имеет такую же форму «летающего крыла», как и его предшественник, B-2, сможет доставлять как обычное, так и ядерное оружие по всему миру, используя возможности дозаправки топливом на большую дальность и в воздухе.

Ожидается, что эти самолеты будут стоить примерно 550 миллионов долларов каждый или около 750 миллионов долларов США с поправкой на инфляцию. Однако ВВС оставили информацию о ценах засекреченной, что затрудняет проверку предложенной стоимости.

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ВВС планируют закупить не менее 100 таких самолетов и начать заменять ими бомбардировщики B-1 и B-2.

Компания Northrop опередила Boeing и Lockheed Martin, когда выиграла контракт в 2015 году на изготовление бомбардировщиков.

Дополнение

B-21 был публично представлен в декабре 2022 года, но ожидания вокруг его первого полета росли годами. Northrop называет самолет шестым поколением, учитывая его способность подключаться к другим самолетам и легко интегрировать будущее оружие в архитектуру своих систем.

B-21 также имеет более прочный материал поверхности, обеспечивающий невидимость, и, как ожидается, потребует меньше обслуживания и снизит эксплуатационные расходы и время простоя.