ФБР изъяло телефоны мэра Нью-Йорка в рамках расследования о вмешательстве Турции во время его избирательной кампании

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Агенты ФБР изъяли мобильные телефоны мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в рамках федерального расследования сбора средств на предвыборную кампанию. Проверяется, давало ли правительство Турции деньги на его предвыборную кампанию 2021 года. Агенты изъяли телефоны и iPad в соответствии с санкцией суда на обыск. Об этом сообщило издание CNN, передает УНН.

Детали

Речь идет о федеральном расследовании относительно того, направлялись ли иностранные деньги на предвыборную кампанию мэра Нью-Йорка. Расследованием занимаются ФБР и прокуратура Южного округа Нью-Йорка. Пока Адамса не обвиняли в каких-либо правонарушениях, но он последний политик, который попал под пристальное внимание из-за связей с иностранными правительствами – в его случае Турцией.

Цитата

«Как бывший сотрудник правоохранительных органов, я ожидаю, что все члены моей команды будут соблюдать закон и полностью сотрудничать с любым расследованием — и я буду продолжать это делать», — сказал мэр в заявлении CNN.

Он добавил, что ему нечего скрывать.

Прокуратура США и ФБР отказались от комментариев для CNN.

Адвокат и пресс-секретарь кампании Адамса Бойд Джонсон сказал CNN, что мэр «немедленно выполнил запрос ФБР и предоставил им электронные устройства» после того, как ФБР обратилось к Адамсу.

Мэр обычно читает публичные замечания с iPad и носит два телефона. По словам источников, все три устройства были переданы ФБР.

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