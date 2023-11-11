Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,04 0,0000  EUR: 38,52 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал и ЧП
Архив
12495

В Польше задержали украинца за перевозку нелегалов

В Польше задержали украинца за перевозку нелегалов

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Польские пограничники задержали гражданина Украины, который помогал нелегальным мигрантам попасть в Польшу через территорию Беларуси. Об этом сообщила польская пограничная служба в соцсети X, передает УНН.

Детали

В сообщении отмечается, что в районе пограничной заставы Бяловеж задержан гражданин Украины, который пытался перевезти четырех нелегалов.

Также, по данным польских пограничников, 9 ноября с территории Беларуси на Запад пытались нелегально попасть 60 иностранцев. Среди них были граждане Шри-Ланки, Пакистана и Эфиопии. 8 нелегалов, когда увидели польские патрули, вернулись обратно на территорию Беларуси.

В то же время в районе пограничной заставы Дубиче Церковное с территории Беларуси группа агрессивных иностранцев бросали в польских пограничников стеклянные бутылки.

Всего в этом году за организацию и содействие незаконному пересечению границы задержаны 580 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Консулка Украины нелегально переправляла мигрантов из стран Азии в ЕС

Источник: УНН
Теги: Польша, пограничники, Беларусь
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.