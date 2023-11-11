В Польше задержали украинца за перевозку нелегалов

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Польские пограничники задержали гражданина Украины, который помогал нелегальным мигрантам попасть в Польшу через территорию Беларуси. Об этом сообщила польская пограничная служба в соцсети X, передает УНН.

Детали

В сообщении отмечается, что в районе пограничной заставы Бяловеж задержан гражданин Украины, который пытался перевезти четырех нелегалов.

Также, по данным польских пограничников, 9 ноября с территории Беларуси на Запад пытались нелегально попасть 60 иностранцев. Среди них были граждане Шри-Ланки, Пакистана и Эфиопии. 8 нелегалов, когда увидели польские патрули, вернулись обратно на территорию Беларуси.

В то же время в районе пограничной заставы Дубиче Церковное с территории Беларуси группа агрессивных иностранцев бросали в польских пограничников стеклянные бутылки.

Всего в этом году за организацию и содействие незаконному пересечению границы задержаны 580 человек.

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