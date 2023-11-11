Илон Маск заинтриговал большим обновлением алгоритмов рекомендаций в соцсети Х

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Владелец платформы X Илон Маск анонсировал большое обновление алгоритма рекомендаций постов в социальной сети X (бывший Twitter) в ближайшие дни. Свое сообщение предприниматель написал в заметке на своей странице в X, передает УНН.

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"В ближайшие несколько дней будет выпущено большое обновление алгоритма рекомендаций", — сообщил Маск.

Детали

Он отметил, что обновление алгоритма Х поможет привлекать внимание к небольшим аккаунтам и сообщениям, которые не входят в сеть друзей и подписчиков.

"Как всегда, алгоритм будет открыт и будет постоянно совершенствоваться", — добавил Маск.

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