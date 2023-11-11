Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,04 0,0000  EUR: 38,52 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива
Ситуация не в пользу снижения цены - эксперт о событиях на рынке топлива
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Технологии
Архив
11175

Илон Маск заинтриговал большим обновлением алгоритмов рекомендаций в соцсети Х

Илон Маск заинтриговал большим обновлением алгоритмов рекомендаций в соцсети Х

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Владелец платформы X Илон Маск анонсировал большое обновление алгоритма рекомендаций постов в социальной сети X (бывший Twitter) в ближайшие дни. Свое сообщение предприниматель написал в заметке на своей странице в X, передает УНН.

Цитата

"В ближайшие несколько дней будет выпущено большое обновление алгоритма рекомендаций", — сообщил Маск.

Детали

Он отметил, что обновление алгоритма Х поможет привлекать внимание к небольшим аккаунтам и сообщениям, которые не входят в сеть друзей и подписчиков.

"Как всегда, алгоритм будет открыт и будет постоянно совершенствоваться", — добавил Маск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маск отреагировал на сообщения о возможности вывода Х из Европы: назвал данные "абсолютно ложными"

Источник: УНН
Теги: социальные сети, Twitter, Илон Маск
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2023. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.