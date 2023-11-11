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ПВО сбила все ударные дроны россиян, выпущенные на Киев - КГГА

ПВО сбила все ударные дроны россиян, выпущенные на Киев - КГГА

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинская ПВО сбила все запущенные со стороны россии ударные беспилотники во время воздушной тревоги в пятницу поздно вечером. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает УНН.

Детали

Отмечается, что последняя воздушная тревога в Киеве была связана с атакой вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Предварительно, враг выпустил барражирующие боеприпасы типа Shahed с южного направления.

По данным КМВА, силами и средствами ПВО все воздушные цели были поражены на подступах к Киеву. В столице в результате вражеской атаки жертв или разрушений нет.

Цитата

«Существует большая вероятность, что враг таким образом проверяет систему ПВО Киева. Поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», — говорится в сообщении.

Напомним

В пятницу вечером, 10 ноября, на Киевщине были слышны взрывы, работала ПВО. Также в Воздушных силах сообщили, что в Киеве и области есть угроза ударных беспилотников.

Источник: УНН
Теги: Киев, ПВО, Киевская область, война
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