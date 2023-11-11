Украина может получить от МВФ $900 млн: стороны договорились о пересмотре программы финансирования

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украина и Международный валютный фонд договорились о втором пересмотре программы в рамках Механизма расширенного финансирования EFF. Договоренность состоялась на экспертном уровне. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграмм-канале, передает УНН.

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"В Фонде отметили наш прогресс в выполнении обязательств в рамках программы и преданность реформам. Эта договоренность открывает путь к получению транша в около 900 млн долларов. Ожидаем, что соответствующее решение будет принято Исполнительным советом МВФ в ближайшие недели", - написал Шмыгаль.

Детали

Премьер подчеркнул, что программа в рамках Механизма расширенного финансирования МВФ — это четырехлетняя программа общим объемом 15,6 млрд долларов, "которая является важной для поддержки нашей экономической стабильности и восстановления".

Чиновник выразил благодарность партнерам из МВФ и украинской команде за последовательную и слаженную работу для успеха и процветания нашего государства.

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В то же время глава Нацбанка Андрей Пышный сообщил, что решение МВФ свидетельствует о высокой оценке способности команды Украины.

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"В который раз скажу, что решение МВФ – это не только о деньгах. Это о том, что Украина имеет силу, знания, умение, волю бороться и делать все для сохранения экономики и благосостояния своих людей. Это о партнерской поддержке мира и высокой оценке способности команды Украины. Всю эту неделю мы обсуждали то, как она действует в беспрецедентных условиях и достигает результата. Какие вызовы преодолели и какие нас ждут впереди", - отметил руководитель НБУ.

По его словам, подробный анализ МВФ еще раз верифицировал оценки и прогнозы украинской стороны.

Напомним

Миссия Международного валютного фонда 6 ноября начала работу по проведению второго пересмотра выполнения Украиной программы Механизм расширенного финансирования.