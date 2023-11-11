Удар по Одесской области: ПВО сбила четыре "шахеды", есть попадания

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Враг не прекращает атаковать южные регионы Украины. Накануне поздно вечером он ударил по Одесской области, использовав ракеты и ударные беспилотники типа "шахед". Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

Детали

По ее данным, работа украинской ПВО в Одесской области была высокорезультативной. В частности, были сбиты четыре беспилотника.

В то же время есть и попадания, но по неиспользуемым зданиям. Предварительно, пострадавших нет.

Цитата

"Враг будет продолжать террор, атаки даже в условиях, если у него не будет хватать оружия, хотя бы точечные удары он будет постоянно осуществлять для поддержания уровня напряжения", — подчеркнула Гуменюк.

Добавим

В пятницу вечером, 10 ноября, россияне атаковали Одесскую область ракетами. Они ударили предварительно сверхзвуковым “Ониксом” по припортовой инфраструктуре. Также есть попадание по дачному кооперативу.