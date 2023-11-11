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План ЕС предоставить Украине 20 млрд евро натолкнулся на сопротивление - Reuters

План ЕС предоставить Украине 20 млрд евро натолкнулся на сопротивление - Reuters

КИЕВ. 11 ноября. УНН. План Европейского Союза выделить Украине до 20 миллиардов евро на военную помощь встретил сопротивление со стороны стран ЕС и может не сохраниться в нынешнем виде, говорят дипломаты. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в июле 2023 года предложил Евросоюзу создать фонд с ежегодным выделением до 5 млрд евро в течение четырех лет для поддержки Украины в ее борьбе с российским вторжением.

Как сообщил неназванный высокопоставленный дипломат ЕС, у Германии есть "немало вопросов", ведь речь идет о больших деньгах.

В то же время издание отмечает, что обсуждение этого вопроса продолжается.

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Источник: УНН
Теги: ЕС, помощь, финансирование
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