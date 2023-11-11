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В россии заявили о перехваченных двух дронах над Смоленской и Московской областями

В россии заявили о перехваченных двух дронах над Смоленской и Московской областями

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Средства российской противовоздушной обороны якобы перехватили в ночь на субботу два украинских беспилотника над территорией Смоленской и Московской областей. Об этом сообщили в минобороны россии, передает УНН.

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"10 ноября около 23:00 по московскому времени пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации", - говорится в сообщении.

Детали

В ведомстве добавили, что средства российской ПВО, стоявшие на дежурстве, перехватили два летательных аппарата над Московской и Смоленской областями.

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Источник: УНН
Теги: Россия, БПЛА, война
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