В компании Илона Маска SpaceX высокий уровень травматизма работников из-за нарушения правил безопасности - Reuters

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Космические амбиции Илона Маска привели к ранениям и травмам шестисот сотрудников его компании и одной смерти. К таким выводам пришло агентство Reuters, проведя собственное расследование, передает УНН.

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"Во время разговоров и, изучая официальных данных, мы смогли задокументировать по меньшей мере 600 случаев травм среди рабочих SpaceX с 2014 года", - пишет агентство.

Детали

В частности, среди физических повреждений называют ампутации конечностей, ушибы, удары электрическим разрядом и другие всевозможные травмы.

Известен как минимум один смертельный случай - в 2014 году Лонни ЛеБланк, бывший военный, который работал в SpaceX всего несколько месяцев, вызвался придержать своим весом пенопластовую изоляцию во время автоперевозки ее между ангарами компании.

Порыв ветра снес и изоляцию, и сидящего на ней человека. ЛеБланк на полной скорости упал головой вниз на проезжую часть, он скончался на месте.

Дополнение

Более десятка работников компании рассказали, что техника безопасности видится владельцу компании как очередное бюрократическое препятствие для его миссии по освоению Марса.

"Идея Илона заключается в том, что SpaceX выполняет миссию отправиться на Марс как можно быстрее и идея спасти человечество пронизывает всю компанию, и на этом пути допустима любая жертва, в том числе - безопасность рабочих", - говорит бывший старший инженер-специалист по авионике Том Молин.

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