Новости: Война
11 ноября 2023, 07:36 • Лилия Подоляк • 12375
Силы обороны уничтожили 4 станции радиоэлектронной борьбы россиян за сутки - Генштаб
КИЕВ. 11 ноября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.
Детали
Отмечается, что всего за прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений на фронте.
Подразделения ракетных войск ВСУ поразили:
- 8 артиллерийских средств,
- пункт управления,
- 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага,
- средство противовоздушной обороны,
- склад боеприпасов,
- 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.
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Источник: УНН
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