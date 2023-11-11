Силы обороны уничтожили 4 станции радиоэлектронной борьбы россиян за сутки - Генштаб

КИЕВ. 11 ноября. УНН. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Об этом сообщил в утренней сводке Генштаб, передает УНН.

Детали

Отмечается, что всего за прошедшие сутки произошло 87 боевых столкновений на фронте.

Подразделения ракетных войск ВСУ поразили:

8 артиллерийских средств,

пункт управления,

4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага,

средство противовоздушной обороны,

склад боеприпасов,

4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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