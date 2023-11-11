Оккупанты ночью запустили 31 шахед, Воздушные Силы ВСУ сбили 19

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В ночь на 11 ноября силы украинской ПВО уничтожили 19 дронов Shahed. Всего россияне атаковали Украину с трех направлений 31 ударным беспилотником. Также оккупанты запускали ракеты Х-31, "Оникс" и С-300. Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что с 19.00 часов накануне до трех часов ночи российская армия атаковала Украину ударными БпЛА и несколькими ракетами различных типов.

В частности во время удара применены:

31 ударный БпЛА “Shahed-136/131” с трех направлений – Приморско-Ахтарск, Курск - рф и мыс Чауда - ТОТ Крым;

1 управляемую авиационную ракету Х-31 – из акватории Черного моря;

противокорабельную ракету П-800 “Оникс” – из оккупированного Крыма;

зенитную управляемую ракету С-300 – из Белгородской области.

Для отражения воздушного нападения привлекли истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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В результате противовоздушного боя уничтожено 19 вражеских ударных беспилотников Shahed-136/131.

Большинство ударных БпЛА российские оккупанты направили по прифронтовым областям.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях.