Еще плюс 1130 оккупантов и 25 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 310 650 человек, 5342 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.23 ориентировочно:

личного состава - около 310 650 (+1130) человек,

танков - 5342 (+25) ед,

боевых бронированных машин - 10041 (+24) ед,

артиллерийских систем – 7527 (+38) ед,

РСЗО – 879 (+2) ед,

средства ПВО - 579 (+1) ед,

самолетов – 322 (+0) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5620 (+25),

крылатые ракеты - 1559 (+1),

корабли /катера - 22 (+2) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 9925 (+49) ед,

специальная техника - 1069 (+9).

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