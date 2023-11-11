Новости: Война
11 ноября 2023, 07:52 • Лилия Подоляк • 35010
Еще плюс 1130 оккупантов и 25 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 310 650 человек, 5342 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.23 ориентировочно:
- личного состава - около 310 650 (+1130) человек,
- танков - 5342 (+25) ед,
- боевых бронированных машин - 10041 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 7527 (+38) ед,
- РСЗО – 879 (+2) ед,
- средства ПВО - 579 (+1) ед,
- самолетов – 322 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5620 (+25),
- крылатые ракеты - 1559 (+1),
- корабли /катера - 22 (+2) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 9925 (+49) ед,
- специальная техника - 1069 (+9).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Силы обороны уничтожили 4 станции радиоэлектронной борьбы россиян за сутки – Генштаб
Источник: УНН
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram