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В Киеве на левом берегу прогремели сильные взрывы - городской голова

В Киеве на левом берегу прогремели сильные взрывы - городской голова

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Киеве на левом берегу утром 11 ноября прогремели сильные взрывы. Предварительно сработали ПВО по баллистике. Об этом сообщил городской голова столицы Виталий Кличко, передает УНН.

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«Сильные взрывы прогремели на левом берегу столицы. По предварительной информации, сработали силы ПВО по баллистике. Тревога продолжается. Находитесь в укрытиях!», — написал городской голова Виталий Кличко.

Добавим

В Киеве в субботу утром, 11 ноября, без объявления воздушной тревоги раздались сильные взрывы. После взрывов начала раздаваться тревога.

Напомним

Накануне вечером россияне атаковали Киев. По данным начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, украинская ПВО на подступах к Киеву сбила все запущенные воздушные цели. Попко предположил, что россияне испытывают систему защиты украинской столицы.

Источник: УНН
Теги: Киев, война
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