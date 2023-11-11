Ночью россияне массово атаковали дронами Днепропетровскую область, из-за попадания возник пожар

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Ночью оккупанты массированно атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Пять дронов удалось сбить – в Павлоградском, Каменском, Днепровском и Криворожском районах. Об этом сообщил в телеграмм-канале руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

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Однако два "шахеда" попали в здания, в результате чего возник пожар.

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"Два "шахеда" попали по зданию. Есть разрушения. Возник пожар, который спасатели потушили. Дважды агрессор целился по Марганецкой общине, что на Никопольщине. Сделал более полудесятка выстрелов из тяжелой артиллерии. Люди не пострадали", — написал Лысак.

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