На Запорожье в результате артудара врага погиб 48-летний мужчина

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Запорожской области 48-летний мужчина погиб, а 44-летняя женщина получила ранения в результате артудара по Малой Токмачке за прошедшие сутки. Об этом сообщил руководитель Запорожской ОГА Юрий Малашко, передает УНН.

Детали

Отмечается, что армия россии за сутки нанесла 130 ударов по 27 городам и селам Запорожской области.

В результате артудара по Малой Токмачке пострадала семейная пара: 44-летняя женщина доставлена в лечебное учреждение, ее 48-летнего мужа спасти не удалось.

Дополнение

За прошедшие сутки враг совершил 20 БПЛА-атак по Гуляйполю, Малой Токмачке, Полтавке, Новодаровке, Затишью, Левадному, Роботино, Малиновке, Чаривному, Темировке, Малым Щербакам и Степному, 5 РСЗО-обстрелов Роботино, Малой Токмачки и Новоданиловки, а также авиационный удар по Орехову.

104 артобстрела пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Красного, Луговского, Белогорья, Каменского, Лобкового, Лукьяновского, Пятихаток и других прифронтовых населенных пунктов.

Также поступило три сообщения о разрушении жилых домов.

Напомним

Глава ОВА показал последствия атаки рф на Запорожский район, осуществленной 9 ноября.