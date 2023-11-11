Новости: Война
11 ноября 2023, 09:00 • Лилия Подоляк • 9720
На Херсонщине россияне обстреляли жилые кварталы и завод: 2 человека погибли, еще 8 ранены
КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Херсонской области за минувшие сутки российские военные совершили 121 обстрел, выпустив 696 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 15 снарядов. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует УНН.
Детали
российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; пункт несокрушимости и завод в Бериславском районе.
Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 8 - получили ранения.
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Источник: УНН
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