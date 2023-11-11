Губернатор брянской области заявил о сбитии четырех украинских дронов

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа якобы сбила российская система противовоздушной обороны. Никто не пострадал. Об этом сообщил в субботу утром губернатор брянской области россии Александр Богомаз в своем телеграм-канале, передает УНН.

Детали

Отмечается, что дроны сбили над российским городом Стародуб, а именно — над Стародубским муниципальным округом Брянской области.

Цитата

"Пресечена попытка … совершить атаку с помощью БПЛА. Четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз, добавив, что оперативные службы работают на месте.

Напомним

В россии заявили о перехваченных двух дронах над Смоленской и Московской областями в ночь на субботу, 11 ноября.