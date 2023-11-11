Министры ЕС будут требовать улучшения доступа к финансированию оборонной промышленности - Euractiv

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Министры обороны ЕС во вторник, 14 ноября, как ожидается, выпустят совместное заявление, в котором призовут банки предоставить оборонной промышленности доступ к кредитам, в попытке устранить препятствия для увеличения инвестиций в производственные мощности, пише УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

В заявлении будет содержаться призыв к "укреплению доступа европейской оборонно-технологической и промышленной базы (EDTIB) к финансам и ее способности способствовать миру, стабильности и устойчивости в Европе", согласно проекту, который, как ожидается, будет принят на заседание руководящего совета Европейского оборонного агентства (EDA).

Министры обороны должны, помимо других мер, "призвать государственные и частные финансовые учреждения" "избегать дискриминации в отношении инвестиций в EDTIB и соответствующим образом корректировать свою политику".

Ожидается, что министры обороны блока повторят призыв к ЕИБ "усилить поддержку целей обороны и безопасности ЕС в целом". Ведь, пишет издание, ЕИБ до сих пор не желал играть более важную роль в кредитовании оборонной промышленности или государств-членов для военных целей. И решение об изменениях в этом вопросе, как утверждается, находится в руках министров финансов.

При этом, согласно информации Euractiv, министры финансов ЕС рассматривают возможность предоставления оборонным расходам особого статуса в бюджетных правилах ЕС в соответствии с новым обзором экономического управления (EGR) в попытке стимулировать инвестиции государств-членов в эту область.

Также ожидается, что будет затронут вопрос применения строгих критериев экологического, социального и государственного управления (ESG).

В тексте указано, что "многие индексы ESG исключают компании, деятельность которых связана с сектором обороны и вооружений", что "имеет широкомасштабные негативные последствия", такие как ограничение числа инвесторов и ущерб их репутации, в том числе на рынке труда, особенно для малых и средних предприятий и стартапов.

Европейская оборонная промышленность просит большей снисходительности к ним с соблюдением этих строгих критериев.

По мнению министров, оборонный сектор должен пользоваться особым режимом.

Война россии против Украины "продемонстрировала, что реагирующие и устойчивые производственные мощности и линии снабжения являются ключом к пополнению запасов вооружений государств-членов и поддержке партнеров ЕС, участвующих в высокоинтенсивных операциях в целях самообороны", пишут министры обороны ЕС финансовым учреждениям.

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