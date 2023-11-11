Утром Киевскую область враг атаковал баллистической ракетой - Игнат

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В субботу утром на Киевщину оккупанты запустили баллистическую ракету, которая летит очень быстро и радиолокационно почти не заметна, поэтому и не сработала воздушная тревога. Об этом сообщил в телемарафоне Единые Новости представитель командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, передает УНН.

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«На утро — неожиданная атака. По предварительной информации, это все же была баллистика. В Киеве раздались взрывы. … была работа ПВО, отработала ПВО Киева по баллистике. По баллистике могут работать только определенные зенитно-ракетные средства», — сказал Игнат.

Детали

Он уточнил, что баллистическая ракета летит чрезвычайно быстро, и радиолокационно она не так заметна, как летящие крылатые ракеты.

«Баллистика летит по баллистической траектории. От места запуска это могут быть приграничные области с Киевской областью, с Сумской, Черниговской – оттуда может быть выпущена. Считанные минуты от пуска до прилета или попадания в радиус поражения нашей ПВО. Именно поэтому и сейчас продолжается воздушная тревога в трех областях. Поэтому призываем всех находиться в укрытиях.

Опасность не миновала, враг может наносить повторные удары, как это неоднократно уже было», — сказал спикер Воздушных Сил.

Напомним

В Киеве в субботу на левом берегу утром 11 ноября прогремели сильные взрывы до объявления воздушной тревоги.