ООН: наводнение в Сомали - "событие, которое случается раз в столетие"

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Организация Объединенных Наций предупредила, что более 1,6 миллиона человек в Сомали могут пострадать от недавних чрезвычайно сильных сезонных дождей, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

ООН выделила 25 миллионов долларов в качестве помощи, назвав наводнение "событием, которое случается раз в столетие".

Власти заявляют, что по меньшей мере 29 человек погибли и более 300 тысяч стали вынужденными переселенцами, а дожди будут еще сильнее.

Ранее на этой неделе Сомали объявило чрезвычайную ситуацию в наиболее пострадавших штатах - Джуббаленде, Хиршабелле на юго-западе и Галмудуге.

Сомали и соседние страны Восточной Африки страдают от ливней с начала октября.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило, что ливни усиливают сразу два климатических явления - Эль-Ниньо и более локальный диполь Индийского океана, имея в виду различия в температуре поверхности моря в противоположных частях океана.

Агентство предупредило, что около 1,5 миллиона гектаров сельскохозяйственных угодий потенциально могут быть уничтожены.

Дополнение

Сомали считается одной из наиболее уязвимых стран к изменению климата, и страна переживает более сильные, чем обычно, дожди после того, как вышла из одной из худших засух за четыре десятилетия.

Наводнения, вызванные проливными дождями в Сомали, убили 29 человек и вынудили более 300 000 покинуть свои дома, по данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями https://t.co/SF9YQMjxfK pic.twitter.com/CcxTC75EWh — Reuters (@Reuters) 8 ноября 2023 года