Польская полиция пошла на "неожиданный шаг" для избежания блокады границы для украинских грузовиков - СМИ

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Польская полиция пошла на "неожиданный шаг" - начала помогать украинским грузовикам избежать протеста польских перевозчиков. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщило RMF24, пишет УНН.

Детали

"Полиция переправляет украинские грузовики через границу в "Корчевой", чтобы избежать протеста польских перевозчиков", - говорится в сообщении.

Лидер забастовки говорит, что его организаторы уже пошли на уступки и пустили пять грузовиков в час вместо одного. Но их не предупредили заранее о таком вмешательстве полиции, что делает акцию неэффективной, отметил Томаш Борковский, член комитета защиты перевозчиков и транспортных работодателей и председатель забастовки в "Корчове".

Напомним

С 6 ноября движение на украинско-польской границе остается затрудненным на трех направлениях из-за забастовки польских перевозчиков. С украинской стороны это направления пунктов пропуска "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская".

По данным ГПСУ, на утро 11 ноября блокирование движения перевозчиками на польско-украинской границе продолжается, в результате чего начали увеличиваться очереди. В частности, по состоянию на утро 11 ноября около 2500 автомобилей находятся в ожидании, чтобы пересечь границу.