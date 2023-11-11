В Киевской области две ракеты попали в поле, есть повреждения - ОВА

КИЕВ. 11 ноября. УНН. В Киевской области в одном из районов две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами, из-за взрывной волны поврежден ряд частных жилых домов, также есть незначительные повреждения одного из предприятий. Об этом сообщил в субботу глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

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"российские оккупанты не оставляют в покое Киевскую область. Этой ночью враг атаковал область БпЛА. Утром продолжил атаку баллистическими ракетами. Активно работали силы ПВО", - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, "попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано".

"В то же время, в одном из районов области две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами. По оперативной информации, взрывной волной повреждены 5 частных жилых дома. В частности, кровли, выбиты окна. Также есть незначительные повреждения хозяйственных помещений и одного из частных предприятий. Погибшие и пострадавшие отсутствуют", - сообщил Кравченко.

Детали

Глава ОВА подчеркнул, что жителям, чье имущество повреждено, будет оказана вся необходимая помощь.

Оперативные службы продолжают собирать информацию о последствиях атаки, добавил он.

Напомним

По данным ВС ВСУ, утром Киевскую область враг атаковал баллистической ракетой.