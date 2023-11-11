До Киева утром баллистическая ракета, предварительно "Искандер", не долетела - КГВА

КИЕВ. 11 ноября. УНН. До Киева сегодня утром баллистическая ракета, предварительно, типа "Искандер", не долетела, ее сбили на подступах к столице, сообщили в субботу в Киевской городской военной администрации, пишет УНН.

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"После длительной паузы в 52 дня, враг возобновил ракетные атаки по Киеву. После ночного нападения дронов сегодня утром рашисты пытались нанести по Киеву ракетный удар. Примерно в 8:00 в сторону города была запущена баллистическая воздушная цель, по предварительным данным, типа "Искандер". До Киева ракета не долетела, силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ее на подлете к столице", - сказал начальник КГВА Сергей Попко.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, отметил он.

Напомним

В Киевской области в одном из районов две ракеты попали в поле между двумя населенными пунктами, из-за взрывной волны поврежден ряд частных жилых домов, также есть незначительные повреждения одного из предприятий.